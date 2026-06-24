Аналитики выяснили, что сотрудники, пишущие «спс» вместо «спасибо», чаще увольняются

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Использование сокращённого «спс» в рабочей переписке может указывать на повышенный риск увольнения. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование компании «Стахановец».

По данным аналитиков, сокращение благодарности повышает вероятность ухода сотрудника в ближайшие месяцы на 15,7%. Если работник в ответ на развёрнутые инструкции ограничивается короткими сообщениями, его вовлечённость может снизиться на 22% в течение трёх–четырёх месяцев. Такое поведение рассматривается как ранний сигнал эмоционального отдаления: человек уже не готов тратить усилия на элементарные проявления вежливости.

У тех, кто в 80% случаев отвечает руководству «спс», вероятность увольнения достигает 34%. Среди сотрудников, которые стабильно пишут «спасибо», этот показатель в среднем составляет 12%. Авторы исследования уточняют, что падение уровня вежливости обычно предшествует снижению рабочих результатов примерно на полтора месяца.

Связь между сокращённой благодарностью и риском увольнения сильнее проявляется в офисных коллективах — особенно в финансовой сфере, где показатель достигает 22%. В компаниях с развитой удалённой работой эффект выражен слабее.