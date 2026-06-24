В России срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят ограничить 15 годами

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Власти намерены ввести ограничение по сроку действия льготной ставки семейной ипотеки — не более 15 лет. Об этом пишут «Известия», изучившие проект правил компенсации банкам недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми.

Семейная ипотека сейчас выдаётся по ставке 6% годовых, тогда как рыночные ставки значительно выше. Разницу банкам покрывает государство: компенсация рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс 3,5%». При текущем уровне ключевой это около 17,75% годовых, из которых 6% платит заёмщик.

По проекту, банки смогут получать компенсацию не более 15 лет с даты заключения договора семейной ипотеки, оформленного начиная с 1 июля 2026 года. После истечения этого срока субсидирование прекратится, и кредитные организации будут обязаны перевести заемщиков на рыночные условия.

Для кредитов на покупку готового или строящегося жилья ставка в этом случае будет определяться по формуле «ключевая ставка плюс 2%». Для индивидуального жилищного строительства — «ключевая ставка плюс 2,5%».