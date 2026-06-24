Учёные МФТИ вырастили «сетчатку из пробирки» для ускорения разработки терапии слепоты

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Исследователи Центра живых систем МФТИ создали метод, который позволяет выращивать фрагменты донорской сетчатки человека в лабораторных условиях. Об этом пишут «Известия».

Технология даёт возможность тестировать вирусные векторы для генной терапии ещё до начала испытаний на животных — это делает разработку методов лечения слепоты быстрее и безопаснее.

Фрагменты сетчатки получают у доноров посмертно. В течение первых шести часов после изъятия ткань обрабатывают и помещают в питательный раствор на мембранные вставки. В таком состоянии сетчатка остаётся жизнеспособной до двух недель — этого достаточно, чтобы исследовать работу новых генетических конструкций и терапевтических платформ.

«Наш подход, основанный на культивировании эксплантатов из донорской сетчатки, позволяет напрямую изучать взаимодействие вирусных векторов с тканью человека, сохраняя при этом сложную архитектуру и типы клеток. Но этот метод включает несколько сложных ключевых этапов», — рассказал изданию руководитель группы генной терапии ретинопатии, научный сотрудник лаборатории геномной инженерии МФТИ Алсаллум Алмакдад.

Методика даёт исследователям возможность работать с реальной человеческой тканью, что существенно повышает точность результатов по сравнению с доклиническими испытаниями на животных. Такие эксперименты нередко плохо воспроизводятся в человеческом глазу, требуют значительных затрат и сопровождаются этическими ограничениями.

По оценке учёных, технология поможет ускорить создание генетических и клеточных методов лечения распространённых заболеваний сетчатки — пигментного ретинита, болезни Штаргардта и возрастной макулярной дегенерации.