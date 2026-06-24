В МВД рассказали о росте «романтических» схем онлайн‑мошенников

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«Романтические» схемы обмана по‑прежнему остаются одним из популярных инструментов онлайн‑мошенников. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий МВД России, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что злоумышленники пользуются одиночеством и потребностью людей в эмоциональной поддержке. Жертвы начинают доверять собеседнику, которого никогда не видели лично, а затем стыд и страх признаться в произошедшем мешают вовремя остановиться или обратиться за помощью.

Жертвой такой схемы стал 19‑летний житель Омской области. Молодой человек познакомился с девушкой в мессенджере и переписывался два дня. После этого она отправила ссылку, оформленную под сайт «Госуслуги». На экране появилось сообщение о том, что его персональные данные якобы в течение суток будут отправлены жителю Украины.

Испугавшись, молодой человек связался с «техподдержкой» по указанным контактам. Псевдоспециалист сообщил о попытке хищения денег и перевёл разговор на «сотрудника правоохранительных органов». Тот пригрозил уголовной ответственностью за продажу данных и потребовал выполнить несколько «проверочных заданий». Одним из них стала просьба передать документы по указанному адресу. Там юноше вручили пакет с 470 тыс. рублей, после чего его задержали настоящие полицейские.

В МВД напомнили: нельзя безоговорочно доверять людям, знакомство с которыми произошло только в интернете. Любую тревожную информацию необходимо перепроверять через независимые источники.