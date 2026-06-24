В Госдуме предложили ввести беспроцентные кредиты для бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников

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Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили расширить действующие меры поддержки и ввести для регионов механизм беспроцентных восстановительных кредитов для бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников и обстрелов. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину авторы инициативы считают целесообразным компенсировать процентную ставку по таким займам до 0% годовых для конечных заемщиков. Речь идёт о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым причинён ущерб в результате атак БПЛА, обстрелов, терактов, мероприятий по их пресечению, проведения контртеррористических операций и других подтверждённых событий.

Основанием для получения кредита может стать признание предпринимателя пострадавшим. Это должно быть подтверждено актом обследования повреждённого имущества, документами комиссии, материалами правоохранительных органов или органов власти региона.

По мнению инициаторов, такая мера позволит выровнять условия поддержки бизнеса в регионах, ускорить восстановление предприятий, снизить риск увольнений и закрытий компаний, а также дополнит текущие выплаты инструментом возвратного и контролируемого финансирования.