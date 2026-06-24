Аналитики выяснили, какие навыки сложнее всего заменить искусственным интеллектом

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Работу, где важны эмпатия, человеческий опыт и способность действовать в условиях неопределённости, труднее всего автоматизировать. К такому выводу пришли британские аналитики в области маркетинга, исследовав 84 профессии и более 100 навыков. Об этом пишет ClickFinder.

Самой устойчивой к внедрению ИИ эксперты называют способность принимать решения в чрезвычайных ситуациях. Такой навык требуется примерно в каждой четвёртой профессии, а риск его автоматизации оценивается всего в 10%.

На второй позиции — умение находить закономерности, в том числе при сложной медицинской диагностике. Авторы подчёркивают, что отдельные элементы работы врача, такие как сенсорное восприятие при физическом осмотре, невозможно полностью заменить технологическими решениями.

Отдельной и наиболее устойчивой категорией специалисты называют навыки, связанные с человеческими отношениями. По их данным, они востребованы почти в половине современных профессий.