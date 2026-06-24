Нефть Brent впервые с начала марта опустилась ниже 76 долларов

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Цена нефти Brent утром в среду, 24 июня, кратковременно опускалась ниже 76 долларов за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 06:09 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent снижались на 1,08% к предыдущему закрытию — до 75,97 доллара за баррель. Спустя несколько минут котировки восстановились: к 06:15 цена вновь поднялась выше отметки в 76 долларов и находилась на уровне 76,11 доллара.