Литва осталась без кабинета министров

Правительство Литвы во главе с главой кабмина Ингой Ругинене подало в отставку. Об этом сообщает Sputnik Литва во вторник, 23 июня.
Постановление об отставке должен теперь подписать президент прибалтийской республики Гитанас Науседа. После этого у главы государства будет 15 дней, чтобы назначить временного премьер-министра, который сформирует новое правительство. По условиям коалиционного соглашения между правящими партиями этот пост займёт лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс.
Новое правительство намерено добиваться долгосрочного присутствия американских военных в Литве, укреплять систему противовоздушной обороны, поддерживать Украину и её вхождение в ЕС и НАТО.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, ранее попавший в скандал из-за слов о Калининграде, может сохранить должность только при условии нормализации отношений с Китаем.