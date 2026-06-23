Россиянка привезла из Таиланда опасную тропическую инфекцию

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У туристки, вернувшейся из Таиланда, выявили мелиоидоз — особо опасное тропическое инфекционное заболевание. В настоящее время женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре во вторник, 23 июня.

Заразиться россиянка могла на слоновой ферме, которую она посещала. Возбудителем болезни является бактерия Burkholderia pseudomallei, которая обитает в прикорневом слое растений в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании.



Заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязнённой бактериями. Риск заболеть увеличивается после ураганов или сильных дождей, поскольку бактерии поднимаются на поверхность почвы. Бактерии могут попасть в организм с воздухом и при употреблении заражённой пищи или воды, а также после контакта с инфицированным животным.

В зоне риска находятся люди старше 45 лет при наличии сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, заболеваний лёгких, печени, почек. Инкубационный период может длиться до трёх недель. Болезнь сопровождают: высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея и даже абсцессы.