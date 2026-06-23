В России начнёт действовать ГОСТ на кожаные сумки и чемоданы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России с 1 марта 2027 года начнёт действовать ГОСТ на кожаные сумки, рюкзаки и чемоданы. Новые правила опубликовал Росстандарт, сообщает РИА Новости.

Изделия должны соответствовать ключевым параметрам по прочности швов, ручек и плечевых ремней, обработке срезов открытых швов, наличию внутренних карманов и другим характеристикам. Например, прочность ниточного шва у дорожных рюкзаков должна быть не менее 30 Ньютонов на сантиметр, то есть выдерживает вес около трёх килограммов на каждый сантиметр. У чемоданов минимальный показатель должен равняться 40 Ньютонов на сантиметр.

Срезы открытых швов внутри сумок должны быть закрыты окантовкой или обработаны обмёточной строчкой. Обрезные края не должны осыпаться. Окраска изделий с художественным оформлением должна быть устойчива к сухому и мокрому трению.

«Изделия изготавливают следующими методами: прошивным (нитками или продержкой), клеевым, сварным (токами высокой частоты), клёпаным, методом оплетения, вязания, плетения, формования, литья, комбинированным и другим. Прочность крепления несущих швов корпуса изделий, крепления ручек и плечевых ремней при статической нагрузке должна соответствовать требования», — говорится в документе.