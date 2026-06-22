Пять человек погибло, десятки раненых: ВСУ ударили ракетой по левому берегу Воронежа — губернатор Гусев

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ВСУ ударили ракетой по жилым кварталам и промышленному предприятию на левому берегу Воронежа. Погибли 5 человек, десятки горожан обратились за медицинской помощью. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев в понедельник, 22 июня.

«Мы понесли сегодня крайне тяжёлые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», — написал губернатор.

По словам главы региона, в 10 многоквартирных домах выбиты стёкла и повреждены фасады. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно пробиты крыши. В оперативный штаб поступило около 50 обращений о повреждённых автомобилях.

«Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие, на котором возник пожар. Открытое горение было ликвидировано в 16:30. На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются. Представители Роспотребнадзора замеряли показатели воздуха — превышений концентраций опасных веществ не обнаружено», — добавил губернатор.

Гусев отметил, что семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, а получившим серьёзные ранения — по 300 тыс. рублей.