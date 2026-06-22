Без транзита к терапевту: россияне с 1 сентября смогут пройти МРТ самостоятельно

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С 1 сентября в России изменятся правила прохождения магнитно-резонансных исследований (МРТ). Чтобы записаться на диагностику, не нужно будет получать назначение лечащего врача. Соответствующее распоряжение подготовил Минздрав РФ, сообщает РИА Новости.

Действие документа рассчитано до 1 сентября 2032 года. МРТ позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. Этот неинвазивный метод диагностики не использует ионизирующее излучение, потому безопасен для пациента.