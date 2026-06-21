Нападает на купающихся и рвёт рыболовные сети: в районе острова Крит появился морской Минотавр

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Власти Греции бьют тревогу из-за наводнившей Средиземное море рыбы фугу. Рыбакам готовы платить 6 евро за каждый килограмм опасного хищника. Об этом пишет «Российская газета» в воскресенье, 21 июня.

Фугу, чей естественный ареал Индийский и Тихий океаны, в 2005 году пройдя через Суэцкий канал оказалась в Средиземном море. За эти годы рыба-путешественница размножилась и стала нападать на купающихся возле острова Крит, в Сароническом заливе, возле Додеканесских островов и вдоль афинского побережья.

Всем известно, что фугу — чрезвычайно ядовитая рыба, если её неправильно приготовить, можно умереть. Укусы рыбы не ядовиты, но мощные челюсти наносят серьёзные открытые раны. По словам ихтиологов, фугу становятся более агрессивными и нападают косяками. Уже несколько человек пришлось госпитализировать после таких контактов.

Хищник наносит урон местному рыболовству, уничтожая сети и питаясь промысловыми видами.