В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России предложили законодательно закрепить 31 декабря как постоянный выходной день. Об этом, ссылаясь на главу думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, пишет РИА Новости в воскресенье, 21 июня.

«Что точно нужно сделать законодательно? Зафиксировать раз и навсегда, что 31 декабря — это выходной день, это не рабочий день, это выходной день. У нас в этом году, в следующем году это будут нерабочие дни, но это всё делается через перенос. Чтобы не было этих искусственных переносов, надо зафиксировать — и всё», — считает депутат.

Чтобы сохранить баланс рабочих и нерабочих дней, Нилов предложил сделать 31 декабря выходным за счёт 8 января. По его словам, продолжительность новогодних каникул при этом можно будет подстраивать под конкретный год. Производственный календарь на 2027-й пока не утверждён — сейчас документ готовит правительство РФ.