20:45

Программы, песни и оформление: Минпросвещения подготовило новые рекомендации для детских садов

  1. Россия и мир
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Министерство просвещения разработало обновлённые рекомендации для российских детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет ТАСС в субботу, 20 июня.

По словам министра, рекомендации вступят в силу с 1 сентября 2026 года и станут частью мероприятий, приуроченных к Году дошкольного образования. Документ регулирует широкий спектр вопросов: от выбора песен для занятий до оформления образовательных пространств, программ работы и проведения занятий с дошкольниками.  

В ведомстве подчёркивают, что цель обновления — повысить качество воспитательной работы и сформировать единые подходы к организации образовательного процесса для детей младшего возраста.

В российских школах больше не будут ставить оценки за поведение детям 1-х классов.

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