Адвокаты Лерчек подтвердили диагноз блогерши и прокомментировали проверку прокуратуры

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Адвокаты Валерии Чекалиной, известной в сети как Лерчек, заявили, что последние медицинские данные подтвердили у блогерши тяжёлое заболевание. Об этом пишет «СтарХит».

На днях стало известно, что прокуратура намерена проверить подлинность медицинских документов Чекалиной. Поводом стали жалобы пользователей, которые сомневаются в её диагнозе. 33‑летняя блогер с марта этого года заявляет о борьбе с запущенной стадией рака желудка, однако часть аудитории не верит в заболевание из‑за её активного образа жизни. Проверка также затронет её жениха — танцора Луиса Сквиччиарини из Аргентины.

Адвокаты Наталья и Константин Третьяковы подчеркнули, что результаты нового обследования были получены 17 июня. «К сожалению, тяжёлое заболевание никуда не ушло, диагноз подтверждён», — заявили они. Юристы отметили, что спокойно относятся к проверке прокуратуры и считают её «лучшим способом прекратить хайп, домыслы и теории заговора».