Учёные пересмотрели сроки гибели сложной жизни на Земле

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Сложная жизнь на Земле может существовать дольше, чем считалось ранее. К такому выводу пришли учёные Джейкоб Хакк‑Мисра и Эрик Вольф, смоделировав будущие изменения в атмосфере планеты. Об этом пишет ARS Technica.

По данным исследователей, Солнце постепенно движется к стадии красного гиганта — это произойдёт примерно через 5 млрд лет и станет точкой гибели Земли. Однако исчезновение жизни наступит намного раньше. Согласно прежним оценкам, растения должны были исчезнуть через 1,35 млрд лет из‑за изменения концентрации CO2 в атмосфере. Новая модель учёных учитывает особенности растений, которые эффективнее поглощают углекислый газ, например кактусов. Расчёты показали, что растительная биосфера продержится дольше — более 1,8 млрд лет. Авторы считают, что это увеличивает шансы человечества обнаружить подобные биосферы на других планетах.