На «Госуслугах» заработал сервис для поступления в колледжи и техникумы

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Подать заявление в колледж или техникум с этого года можно через портал «Госуслуги». Об этом, ссылаясь на Минцифры, пишет РИА Новости в субботу, 20 июня.

Как отметили в ведомстве, к сервису уже подключены более 4 тысяч колледжей и техникумов по всей стране. Абитуриентам доступны 46 тысяч образовательных программ. На портале можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях в регионе, подобрать учебное заведение под свои интересы, оценить шансы на поступление на бюджет, сравнить программы и подать заявление онлайн.

В Минцифры подчеркнули: «Поступайте в колледжи и техникумы с «Госуслугами». С этого года портал помогает не только подать заявление онлайн, но и выбрать наиболее подходящее место для учёбы».