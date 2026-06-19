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В Нидерландах создают лагеря для военнопленных россиян — СМИ

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В Нидерландах создают лагеря для военнопленных россиян — СМИ - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Голландии военные тренируются развёртывать лагеря для российских пленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Временный объект в учебном районе Гронингена якобы должен показать, как можно «обработать и удерживать» большое количество задержанных вдали от линии фронта: расчётная вместимость таких лагерей — до 2 тысяч солдат. Официальные источники называют это отработкой процедуры обращения с военнопленными по стандартам Женевских конвенций, но сценарий тем не менее завязан именно на российских военнослужащих», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, армия Нидерландов, намерена создать концентрационные лагеря для выходцев с Ближнего Востока и украинских беженцев, подлежащих на родине мобилизации. В посольстве РФ в Гааге отметили, что подобные кощунства стали в королевстве повседневной рутиной. 

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