Учёные назвали два качества, которые помогают парам сохранять гармонию десятилетиями

Исследователи из Канады и Нидерландов выяснили, что долгосрочные отношения держатся не на сходстве характеров, а на совпадении ценностей и любознательности партнёров. Об этом пишет Science Direct.
Для исследования проанализировали данные 451 супружеской пары из Нидерландов, которые прожили вместе в среднем 28 лет. Мужчины и женщины проходили подробные личностные опросники: сначала описывали собственные черты характера, затем — особенности своих супругов. Партнёров оценивали по шести параметрам, среди них эмоциональная восприимчивость, добросовестность и социальная смелость.
Результаты оказались неожиданными. Наиболее благополучные пары совпадали лишь в двух качествах — моральных ценностях и уровне любознательности. Во всех остальных аспектах сходства почти не было.
Интересно, что супруги с большим «семейным стажем» гораздо точнее описывали характеры друг друга. При этом даже через десятилетия совместной жизни партнёрам сложнее всего оценивать этические черты — искренность и скромность.
Учёные отмечают, что исследование ограничено выборкой из одной страны. В других культурах факторы долгосрочной гармонии могут выглядеть иначе.
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