Учёные назвали два качества, которые помогают парам сохранять гармонию десятилетиями

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Исследователи из Канады и Нидерландов выяснили, что долгосрочные отношения держатся не на сходстве характеров, а на совпадении ценностей и любознательности партнёров. Об этом пишет Science Direct.

Для исследования проанализировали данные 451 супружеской пары из Нидерландов, которые прожили вместе в среднем 28 лет. Мужчины и женщины проходили подробные личностные опросники: сначала описывали собственные черты характера, затем — особенности своих супругов. Партнёров оценивали по шести параметрам, среди них эмоциональная восприимчивость, добросовестность и социальная смелость.

Результаты оказались неожиданными. Наиболее благополучные пары совпадали лишь в двух качествах — моральных ценностях и уровне любознательности. Во всех остальных аспектах сходства почти не было.

Интересно, что супруги с большим «семейным стажем» гораздо точнее описывали характеры друг друга. При этом даже через десятилетия совместной жизни партнёрам сложнее всего оценивать этические черты — искренность и скромность.

Учёные отмечают, что исследование ограничено выборкой из одной страны. В других культурах факторы долгосрочной гармонии могут выглядеть иначе.