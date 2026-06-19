Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых

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Банк России в пятницу, 19 июня, сообщил о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых. Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года», — говорится в сообщении.

По оценке регулятора, устойчивый рост цен немного замедлился, однако в целом остаётся в диапазоне 4–5% в пересчёте на год. При этом в последние месяцы ускорилось кредитование. Согласно обновлённым ожиданиям, бюджетная политика в трёхлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем предполагалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки по сравнению с апрельским базовым сценарием.

В дальнейших решениях по ключевой ставке Банк России будет учитывать устойчивость замедления инфляции, динамику инфляционных ожиданий, а также риски, связанные с внутренними и внешними условиями.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдаёт кредиты коммерческим финорганизациям и принимает от них средства на депозиты. Повышение показателя способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.