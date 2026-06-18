ФАС опровергла сообщения о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля

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В Федеральной антимонопольной службе заявили, что индексации коммунальных тарифов в июле не будет. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 18 июня.

«Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности. Служба отмечает, что ежегодная индексация тарифов пройдёт с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства РФ», — заявили в ведомстве.

В службе также отметили, что процесс установления тарифов в регионах будет находиться под контролем ФАС.