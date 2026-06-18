В украинском городе ввели запрет на публичное воспроизведение песен и фильмов на русском языке

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Городской совет Кропивницкого (бывший Кировоград) принял решение о введении моратория на использование русскоязычной музыки, аудио- и видеопродукции в общественных местах. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 18 июня.

За инициативу проголосовали 24 из 27 присутствующих депутатов. Трое воздержались. Согласно принятому решению, в городе запрещено публично воспроизводить песни, клипы и фильмы на русском языке в торгово‑развлекательных центрах, магазинах, кафе, ресторанах и в общественном транспорте. Ограничения также касаются проведения развлекательных и культурных мероприятий, концертов, спектаклей и любых публичных событий с использованием русскоязычных материалов.

Кроме того, под запрет попадает любая популяризация и распространение русскоязычного контента во время массовых мероприятий, а также в учреждениях культуры, образования, спорта и досуга — независимо от формы собственности.