Учёные выяснили, что общение с котами может усиливать стресс вместо того, чтобы его снижать

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Многие уверены, что погладить кота после трудного дня — лучшее средство для расслабления. Однако результаты работы голландских учёных ставят под сомнение универсальность такого подхода. Новое исследование показало: общение с питомцами не всегда помогает снять напряжение, а в случае с кошками иногда даже увеличивает негативные эмоции. Об этом пишет «N+1».

В эксперименте участвовали 188 человек: одни жили с собакой или кошкой, другие — сразу с двумя животными разных видов. Исследование продолжалось пять дней. Участники жили обычной жизнью, а по сигналу на смартфоне заполняли небольшой опросник: оценивали настроение по шкале от 1 до 7, фиксировали уровень стресса и отмечали, находится ли рядом питомец и контактируют ли они с ним.

Всего исследователи получили почти 8 тысяч отчётов. Анализ показал: активное взаимодействие с животным действительно немного усиливало позитивные эмоции и снижало негативные, но эффект был довольно слабым. При этом в ситуациях, когда человек уже испытывал стресс, общение с питомцем переставало улучшать настроение. Более того, контакт с кошками слегка увеличивал негативный эмоциональный фон.

Авторы подчёркивают, что результаты требуют проверки на более разнообразной выборке. Они предполагают, что положительное влияние животных может проявляться не в момент стресса, а спустя некоторое время после него.