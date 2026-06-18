Черепахе Джонатану — 194: старейшее наземное животное отметило день рождения

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Гигантская сейшельская черепаха Джонатан, живущая на острове Святой Елены, отметила 194‑й день рождения. Это старейшее известное наземное животное, пишет UPI.

Черепахи уже давно считаются чемпионами по долголетию, но Джонатан превзошёл всех. Рекордный возраст самца подтверждён документами: в 1882 году его привезли на остров Святой Елены с Сейшел. Тогда он уже был взрослым — как минимум 50‑летним. Точный возраст вычислить невозможно, но учёные уверены, что Джонатану не меньше 194 лет.

Жители острова относятся к черепахе как к достопримечательности и символу стойкости. Сейчас он живёт в загоне на территории резиденции местного губернатора Найджела Филлипса. Тот признаётся, что Джонатан давно стал частью истории острова: «Он был королевским питомцем, снимался на свадебных фотографиях и радовал туристов. Но для жителей острова он символизирует стойкость Святой Елены и её стремление защищать природу».

Несмотря на возраст, Джонатан остаётся активным. Он полностью утратил зрение и обоняние, но по‑прежнему с удовольствием ест лакомства и проявляет интерес к самкам.