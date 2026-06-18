Эксперты объяснили, когда боль в суставах нельзя считать возрастной нормой

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Боль в суставах никогда не является нормой — ни в 30, ни в 70 лет. Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно‑полевой хирургии Пироговского университета Таулан Гедиев рассказал, какие симптомы говорят о развитии заболевания, а не о «просто возрасте».

По словам специалиста, возраст сам по себе не вызывает неприятных ощущений, он лишь повышает риск того, что накопленные за жизнь перегрузки или микротравмы начнут проявляться. Отличить обычную усталость после активности от патологии помогают несколько признаков: боль в покое или ночью, выраженная утренняя скованность, отёк, ощущение тепла в суставе и постепенное ограничение движений.

Гедиев отмечает, что особенно насторожить должно изменение привычного поведения: если человек начинает меньше двигаться, хромает или избегает привычной активности из‑за боли, это говорит о наличии проблемы, которую необходимо диагностировать и корректно лечить.

Причина ухудшения состояния суставов, по словам эксперта, чаще связана не с возрастом, а с нарушением баланса нагрузки. На биомеханику влияют слабые мышцы, лишний вес, однотипные движения, малоподвижный образ жизни или резкие перегрузки. В результате нагрузка распределяется неправильно, и быстрее изнашиваются структуры, которые к этому не предназначены.