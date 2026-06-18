Учёный предложил искать на Луне следы исчезнувших инопланетных цивилизаций

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Некоторые инопланетные цивилизации могли исчезнуть задолго до появления жизни на Земле. Астроном-теоретик Брайан Лаки из Оксфордского университета предположил, что их следы стоит искать на поверхности Луны — её практически неизменная среда может оказаться идеальным «хранилищем» межзвёздной пыли искусственного происхождения. Об этом пишет Gizmodo.

По словам учёного, особый интерес представляют микроскопические фрагменты сфер Дайсона — гипотетических гигантских конструкций, которые цивилизации могли строить для сбора энергии своей звезды. Такие сооружения, по его мнению, требовали бы постоянного обслуживания. Если цивилизация исчезла, структуры начали бы разрушаться, сталкиваться и распадаться на части, образуя облака пыли.

Лаки считает, что подобные частицы способны блуждать по Галактике и попадать в разные звёздные системы. Он объясняет это тем, что Солнечная система движется вокруг центра Млечного Пути и может периодически проходить через такие межзвёздные «облака» искусственного происхождения.

Если гипотеза подтвердится, первые свидетельства существования инопланетного разума могут оказаться не радиосигналами и не биологическими находками, а микроскопическими обломками их технологий.