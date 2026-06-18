Генсек НАТО заявил, что США немедленно начнут сокращать военное присутствие в Европе

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Соединённые Штаты немедленно начнут сокращать своё участие в силах альянса в Европе. Об этом ТАСС пишет в четверг, 18 июня.

«Нужно чётко понимать, что конфигурация сил НАТО — это инструмент планирования. То, о чём заявили США, и в НАТО знали, что это произойдёт, поскольку США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы, и это было объявлено ранее: они немного подсократят своё участие в конфигурации сил НАТО [в Европе]. Вопрос, который был задан вчера [в рамках саммита «Группы семи» во Франции], — произойдёт ли это немедленно. И да, это произойдёт немедленно», — рассказал глава объединения.

По словам Рютте, часть задач, которые перестанут выполнять американцы, возьмут на себя другие страны НАТО: одни уже наращивают армии, другие готовятся к этому. Генсек альянса также выразил надежду, что «в случае войны» и задействования 5 статьи все союзники, включая США, сделают всё возможное для защиты друг друга.