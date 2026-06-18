Российские промышленники призвали ЦБ ускорить снижение ставки, чтобы бизнес «не замёрз окончательно»

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Российский союз промышленников и предпринимателей призвал Центробанк быстрее смягчать денежно-кредитную политику на фоне охлаждения спроса и проблем с неплатежами. Об этом, ссылаясь на пресс-службу организации, пишет Интерфакс в четверг, 18 июня.

Глава РСПП Александр Шохин считает, что на ближайшем заседании ключевую ставку стоило бы снизить сразу на один процентный пункт. По его словам, длительный период дорогих кредитов бьёт по инвестициям, показателям компаний и бюджету, которому приходится больше тратить на обслуживание госдолга.

«С учётом замедления инфляции до 5,31% в мае логичным шагом на ближайшем заседании Банка России было бы снижение ставки на 1 процентный пункт. Для того, чтобы российская экономика не замёрзла окончательно, бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло», — уверен Шохин.

В РСПП также отмечают, что компаниям нужен понятный сигнал от властей: движение к более мягким условиям «не просто сохранится, а ускорится». По данным майского индекса деловой среды, предприятия уже пересматривают инвестиционные планы, поэтому в союзе считают, что длительное сохранение высокой ставки станет неблагоприятным сигналом для экономики.