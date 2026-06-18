Счётная палата нашла у Роскадастра сотни пустующих объектов почти на миллиард рублей

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Роскадастр не использует 214 объектов недвижимости общей площадью 148,1 тысячи м2 и кадастровой стоимостью 987,12 млн рублей. Об этом пресс-служба Счётной палаты России сообщает в четверг, 18 июня.

Пока эти площади пустуют, компания оплачивает аренду земли, охрану и коммунальные услуги. Продажный план фактически не выполняется: из 93 объектов, которые собирались пустить с молотка в 2025 году, ушли только три — на 5,2 млн рублей.

При этом Роскадастр продолжает арендовать помещения для своих филиалов, хотя у компании есть собственные свободные площади. Расходы на съём в полтора раза превышают доходы от сдачи недвижимости, что в Счётной палате назвали признаком «нерационального распоряжения имуществом».

«Всего в 2024-2025 годах на содержание объектов недвижимого имущества компания израсходовала 3,1 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей — 80 % — оплачено за счёт субсидии из федерального бюджета. В том числе на содержание неиспользуемого имущества за три год потрачено 45,3 млн рублей», — заявил аудитор Счётной палаты Андрей Батуркин.

Отдельные вопросы у проверяющих возникли к субсидиям. За последние три бюджетных цикла Роскадастр получил 95,2 млрд рублей, и сумма каждый раз увеличивалась. Основная часть ушла на зарплаты — 59,7 млрд, или 62,7% от общего объёма. За два с половиной года расходы на оплату труда выросли на 50%, главным образом за счёт казны.

Ещё 34,1 млрд рублей субсидий ушли на более чем 10 тысяч договоров и контрактов. Счётная палата указала, что 17,8 млрд из этой суммы пришлись на сделки с единственным поставщиком, а экономность части трат не подтверждена. Например, после приобретения оргтехники в ряде филиалов рабочих мест оказалось более чем на 50% больше, чем сотрудников.

Аудиторы также установили, что начальную цену контрактов рассчитывали только по коммерческим предложениям, без анализа рынка. Это, по данным Счётной палаты, привело к закупке товаров по завышенным ценам.

По итогам проверки ведомство рекомендовало утвердить стратегию развития Роскадастра и подготовить меры по оптимизации численности, структуры и недвижимости организации. Минфину предложили рассмотреть изменения в Бюджетный кодекс, чтобы неустойки по контрактам публично-правовых компаний, заключённым за счёт субсидий, перечислялись в федеральный бюджет.

Роскадастр создали в октябре 2022 года после объединения четырёх организаций в сфере геодезии и картографии. К концу 2025-го в его структуру входили центральный аппарат и 106 филиалов во всех регионах страны. Штатное расписание предусматривало 27 992 должности, фактически в компании числилось 18 876 человек. На начало 2026 года Роскадастр использовал 3 607 объектов недвижимости стоимостью 8,8 млрд рублей: 2 624 — в безвозмездном пользовании, 644 — в собственности, 339 — на правах аренды.