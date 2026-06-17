В преддверии праздника ошибок: участников ЕГЭ поставило в тупик обычное слово

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У многих участников ЕГЭ-2026 по русскому языку возникли проблемы с написанием слова «преддверие». Об этом заявил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский, его слова РИА Новости приводит в среду, 17 июня.

«В этом году словом-открытием для нас и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был дан контекст: в преддверии праздников, в преддверии юбилеев, в преддверии выходных дней», — рассказал эксперт.

Дощинский считает, что такие ошибки показывают зависимость орфографии от словарного запаса. Он посоветовал школьникам больше читать и «расширять лексикон за счёт речевой среды».