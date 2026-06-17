Невозможные нагрузки: прокуратура усомнилась в диагнозе Лерчек и требует новой экспертизы

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Прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) повторной комплексной судебно‑медицинской экспертизы, а также о проверке её сожителя Луиса Сквирччиариани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В заявлении указано, что поводом для обращения стала очередная волна общественного недовольства. Пользователи обратили внимание на то, что Лерчек в день прохождения химиотерапии опубликовала видео из тренажёрного зала, где поднимает тяжести. До этого блогер рассказывала о недавней операции по восстановлению позвонков, разрушенных метастазами. По мнению заявителей, подобные нагрузки после такой операции «не только противопоказаны, но и невозможны физически».

Прокуратура просит истребовать медицинскую карту Чекалиной и провести повторную комиссионную экспертизу, чтобы оценить её состояние здоровья. Кроме того, надзорное ведомство получило обращение о необходимости реагирования в отношении Сквирччиариани, который, согласно материалам, помогает блогеру вести соцсети и публиковать контент. В заявлении подчёркивается, что несмотря на «тяжёлый диагноз, предполагающий практически прикованность», Чекалина активно делится подробностями своей жизни в интернете, публикует фото и видео при помощи аккаунта своего сожителя.

Ранее в ходе судебного следствия прокуратура уже обращалась в районный суд с просьбой запросить в центре имени Блохина данные о состоянии здоровья блогера и возможности её участия в заседаниях, а также назначить консилиум врачей. Тогда суд отказал, и производство по делу Чекалиной было приостановлено.