Дерзкое ограбление: в Британии украли банкомат, вырвав его из стены экскаватором

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В Британии группа злоумышленников при помощи экскаватора вытащила банкомат из стены здания и скрылась с добычей. Об этом сообщает издание Sun.

По данным газеты, налёт произошёл ночью в Кембриджшире. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как люди в масках подъезжают к офису банка на экскаваторе, таранят стену, вырывают банкомат и грузят его в багажник автомобиля, после чего уезжают.

Полиция предполагает, что экскаватор также был похищен. По предварительным оценкам, в банкомате могли находиться десятки тысяч фунтов стерлингов. Поиски нападавших продолжаются.