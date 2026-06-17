МИД России рассказал о переговорах по расширению перечня безвизовых стран в Африке

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Россия ведёт переговоры с рядом африканских государств об отмене виз для взаимных поездок, однако говорить о сроках пока рано. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью РИА Новости.

По словам Климова, обсуждение двусторонних соглашений с африканскими странами продолжается. Он подчеркнул, что процесс требует времени, поэтому заранее объявлять о договорённостях или прогнозировать сроки их заключения невозможно.

Сейчас граждане России могут без виз посещать 11 государств Африки. В их числе Марокко, Тунис, Намибия, ЮАР, Ботсвана, Ангола, Маврикий, Сейшелы, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, а также Эсватини.