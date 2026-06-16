Российский фрегат открыл предупредительный огонь по курсу британской яхты в Ла-Манше

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российский фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь по курсу британской яхты Bright Future в проливе Ла-Манш. Об этом Минобороны РФ пишет в своём телеграм-канале во вторник, 16 июня.

Инцидент произошёл в 12:45. В министерстве утверждают, что яхта под флагом Великобритании шла под двигателями и опасно сближалась с российским кораблём. Её несколько раз пытались вызвать по международному радиоканалу, но ответа не последовало.

Чтобы привлечь внимание экипажа, с фрегата запустили сигнальные ракеты и подали звуковые сигналы. Когда дистанция сократилась до 150 метров, командир приказал открыть упреждающий огонь из стрелкового оружия. После этого Bright Future изменила курс и продолжила движение в сторону от корабля.

«Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента», — добавили в Минобороны.