Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва на 20 сентября. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня опубликования. По данным «Коммерсанта», член ЦИК Игорь Борисов сообщал, что голосование будет идти три дня — с 18 по 20 сентября. Кампания впервые пройдёт в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях после их присоединения к России в 2022 году. Половину состава Госдумы выберут по партийным спискам, вторую — по одномандатным округам. В 39 регионах России также сформируют местные парламенты.