«Есть разочарования и депрессивные элементы»: глава ЦИК описала настроение избирателей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Предстоящая избирательная кампания в России пройдёт на фоне усталости, разочарования и обострённого чувства справедливости у людей. Об этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила на совместном заседании комиссии и сенаторов, её слова приводит ТАСС.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что власти всех уровней должны честно и уважительно разговаривать с гражданами. Особенно это касается депутатов, которым предстоит отчитываться перед избирателями о проделанной работе.

«Люди очень устали. Есть усталость, есть определённые разочарования, депрессивные элементы. Атмосфера непростая. И сейчас как никогда у людей обострено чувство справедливости. Они очень болезненно реагируют на разного рода невнимательность, бюрократизм, чванство, спесь, враньё, когда обещают и ничего не делают», — сказала Памфилова.

По её словам, выборы должны оставаться максимально открытыми и прозрачными, но при этом безопасными. Она напомнила, что несколько кампаний уже прошли в условиях СВО, кибератак, внешних вызовов и угроз.

Памфилова считает, что устойчивость избирательной системы во многом зависит от людей внутри комиссий. Не менее половины их состава представляют политические партии, остальную часть — гражданское общество. Глава ЦИК также допустила трудности во время предстоящей кампании: по её словам, многие партии, в том числе парламентские, «немножко подустали быть хорошими», поэтому на «определённые сложности» нужно будет реагировать оперативно.