В Сибири на скалах нашли «граффити» возрастом 4 тыс. лет

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В Хакасии учёные обнаружили петроглиф, который не имеет аналогов. Наскальное изображение человеческого лица выполнено красной охрой людьми Окуневской культуры приблизительно в III — II тысячелетия до нашей эры. Об этом ТАСС рассказал директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников во вторник, 16 июня.

«В Хакасии на Сорских столбах нашли новую окуневскую плоскость. Таких рисунков ранее на скалах не встречалось, только на плитах из погребений», — пояснил специалист.

По словам учёного, первые петроглифы писаницы были обнаружены на Сорских столбах в 2025 году. Рисунки практически идентичны тем, что найдены на раскопках ранних окуневских могильников на реке Уйбат. Древние люди жили на территории Минусинской котловины, современной Хакасии и юге Красноярского края, они изображали чаще всего коров, быков и лосей, а также мифических животных.