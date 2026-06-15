Рубль подослабнет: в Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 13% к концу лета

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В России ключевая ставка может снизиться до 13% годовых к концу лета 2026 года. Такой прогноз дал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова ТАСС приводит в понедельник, 15 июня.

По мнению депутата, уже на ближайшем заседании 19 июня совет директоров Банка России может снизить ставку на 0,5 процентного пункта — до 14%. При принятии решения регулятор будет учитывать курс рубля, инфляцию и другие показатели.

Аксаков допустил, что к концу лета ставка опустится ещё на один процентный пункт. По его мнению, с учётом последних данных ЦБ мог бы действовать смелее: в отдельные недели за последний месяц цены в стране даже снижались. Однако регулятор, вероятно, выберет более осторожный вариант, в том числе из-за возможного ослабления рубля и его влияния на инфляцию.