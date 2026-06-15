Съедают до 600 растений за ночь: в России из-за глобального потепления расползаются испанские слизни

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В России испанские слизни начали активнее расселяться по регионам и угрожать дачным участкам, садам и огородам. Об этом сообщается на сайте Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Взрослая особь вырастает до 12 см и обычно имеет буро-оранжевую или кирпичную окраску. Эти моллюски питаются листьями, плодами, молодыми побегами, клубнями и корнеплодами. Особенно страдают капуста, салат, огурцы, томаты, клубника и картофель. По данным исследователей, один испанский слизень способен повредить до 600 растений за ночь. В Московской и Ленинградской областях уже известны случаи распространения этого вида.

Учёные связывают продвижение вредителя с изменением климата. Профессор кафедры производства и переработки сельхозпродукции НовГУ Ярослава Абдушаева отмечает, что тёплая влажная осень и мягкие зимы помогают молодым особям пережить холодный сезон.

«Наша гипотеза заключается в том, что стремительная миграция вредителя вызвана глобальным потеплением климата. Из-за этого вид продвигается вглубь региона, с каждым годом занимая всё больше территорий», — пояснила исследовательница.

Бороться с «испанцами» сложно: в новых местах у них почти нет естественных врагов. Моллюски выделяют густую ядовитую жидкость, которая отпугивает хищников, а быстро размножаться им помогает гермафродитизм — потомство может оставить каждая особь. За сезон один слизень откладывает до 400 яиц, которые зимуют под растительными остатками, листвой или в верхнем слое почвы.

Учёные предлагают составлять цифровые карты мест обитания вредителя, чтобы отслеживать очаги и прогнозировать дальнейшее расселение. Дачникам советуют убирать растительные остатки, рыхлить почву весной и осенью, использовать ловушки, а также высаживать растения-репелленты — чеснок, лаванду и шалфей.