С 2027 года пенсии по старости в России хотят назначать автоматически

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С 1 января 2027 года страховые пенсии по старости в России планируют назначать без заявления, когда только у человека появится такое право. Об этом «Парламентская газета» пишет в понедельник, 15 июня.

Проект соответствующего федерального закона Минтруд разместил на портале нормативных правовых актов. Сейчас, чтобы начать получать выплату, нужно подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или лично в Социальном фонде. Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин назвал нынешний порядок лишним бюрократическим барьером. По его словам, не все знакомы с существующими требованиями: одни пропускают сроки, у других возникают сложности с документами.

«В итоге люди теряют деньги, которые им причитаются по закону. Новый подход предполагает, что Социальный фонд будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на неё право. Без его заявления», — пояснил депутат.

У Социального фонда уже есть информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах граждан. После проверки человеку нужно будет согласиться с назначением или представить уточнения, если он увидит ошибку.

Сейчас беззаявительный порядок действует только для отдельных категорий: так оформляют пенсию по инвалидности и перевод её получателей на страховую по старости при достижении определённого возраста, а также выплаты по потере кормильца детям до 18 лет.

Тем же законопроектом Минтруд предлагает подробнее информировать россиян об их правах. Людям будут объяснять, как можно увеличить индивидуальный пенсионный коэффициент и фиксированную выплату, если продолжить работать и не обращаться за назначением сразу.

По словам Чаплина, будущая сумма зависит от того, когда человек решит начать получать пенсию. Если отложить оформление на год, ИПК умножат на 1,07, фиксированную выплату — на 1,056. При отсрочке на пять лет коэффициенты составят 1,45 и 1,36, на десять — 2,32 и 2,11. Депутат привёл пример: при 150 пенсионных баллах в 2026 году человек мог бы получать около 33 тысяч рублей в месяц, а через десять лет — почти 75 тысяч.

Решение останется добровольным. Человек сможет оформить пенсию сразу или продолжить работать, но теперь ему должны будут заранее объяснить разницу в выплатах и условия такого выбора.