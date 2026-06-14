Антарктика снова бьёт тревожные рекорды: море размером с 43 Калининградские области осталось безо льда

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В море Беллинсгаузена у берегов Западной Антарктиды почти безо льда остался участок площадью около 650 тысяч км2. Об этом, ссылаясь на спутниковые данные, пишут The Guardian и телеканал ABC.

Для июня такая картина нетипична: к этому времени акватория обычно уже покрыта морским льдом. Сейчас же открытая вода занимает территорию, сопоставимую с Францией или 43 Калининградскими областями.