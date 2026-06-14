Литва, Польша и Франция намерены провести очередные учения возле Сувалкского коридора

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В районе Сувалкского коридора, недалеко от Калининградской области, пройдут международные учения «Отважный кабан 2026». В манёврах задействуют литовских военных, а также подразделения из Польши и Франции, пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу Вооружённых сил балтийской республики в воскресенье, 14 июня.

Манёвры проведут с 16 по 26 июня. Литву на учениях представят механизированный драгунский батальон имени князя Бутигейдиса и пехотная бригада «Жемайтия».

«Главная цель международных учений «Отважный кабан 2026» — проведение совместных военных операций и синхронизация действий союзных сил. В ходе учений большое внимание будет уделено повышению боеготовности стран. Также будут совершенствоваться навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка», — говорится в сообщении ВС Литвы.