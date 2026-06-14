Выпускники начали получать первые результаты ЕГЭ-2026

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Выпускники, которые 1 июня сдавали историю, литературу и химию, начали получать первые результаты ЕГЭ-2026. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минпросвещения РФ, пишет РИА Новости в воскресенье, 14 июня.

Баллы по этим предметам стали доступны школьникам из 89 российских регионов и участникам экзаменов в образовательных организациях 49 стран. Всего историю, литературу и химию сдавали 231 895 человек. Следующими станут известны результаты по русскому языку.

«Система ГИА работает надёжно, без сбоев. При этом у тех, кто не доволен результатом, есть право подать апелляцию — мы гарантируем объективное рассмотрение каждого обращения», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.