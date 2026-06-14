Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер, который шёл из Усть-Луги

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Великобритания задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, который Лондон связывает с Россией. Об этом, ссылаясь на Минобороны королевства и сервис Vesselfinder, РИА Новости пишет в воскресенье, 14 июня.

Последним портом захода судна была Усть-Луга, оно шло под флагом Камеруна. Британские коммандос и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью поднялись на борт Smyrtos при поддержке с воздуха и моря, к ним также подключались французские морпехи. Операция продолжалась около шести часов. Сейчас танкер стоит на якоре к югу от Уэймута.