Во Франции шесть граждан Грузии осудили за кражу редких русских книг из престижных библиотек

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Французский суд приговорил шесть граждан Грузии к срокам от полутора лет условно до семи лет лишения свободы за кражу редких изданий русских классиков. Среди похищенного были первые экземпляры и рукописи произведений Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Об этом пишет газета Le Monde.

По версии прокуратуры, фигуранты причастны к ограблениям Национальной библиотеки Франции в Париже и библиотеки Дидро в Лионе, совершённым в 2023 году. Все шестеро — пять мужчин и одна женщина — признаны виновными в преступном сговоре, часть из них также в хищении культурных ценностей.

Максимальный срок — семь лет тюрьмы — получил Михаил Замтарадзе. После отбытия наказания ему запретили въезд во Францию. Ранее он уже был осуждён в Литве за кражу книг на сумму более 600 тысяч евро. Другого фигуранта, Беку Цирекидзе, приговорили к четырём годам лишения свободы. До этого он получил три с половиной года тюрьмы в Эстонии. Ещё двоих подсудимых судили заочно: они отбывают наказания в Грузии, которая не выдаёт своих граждан. На родине им назначили по пять лет, во Франции добавили по шесть лет тюрьмы и выдали ордеры на арест.

По данным обвинения, все шестеро могли быть частью крупной преступной группировки, действовавшей в нескольких странах Европы. Похожие кражи редких изданий ранее фиксировали в Германии, Латвии, Польше, Швейцарии и Бельгии.