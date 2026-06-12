«Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами»: в МИД РФ рекомендовали не ездить в Таиланд

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам крайне осторожно относиться к поездкам на отдых или в командировку в Таиланд. Рекомендации связаны с высокой угрозой задержания или ареста на территории королевства по запросу спецслужб США, говорится в сообщении дипломатического ведомства в пятницу, 12 июня.

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остаётся одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами. При этом США действуют напористо, без оглядки на таиландские власти проводят спецоперации с целью «отлова» наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам», — отмечают в МИД.

В сложившейся ситуации дипломаты советуют россиянам, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздерживаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче, а также избегать пересадок в местных аэропортах.