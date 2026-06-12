Большинство россиян доверяют Путину: опубликованы результаты опроса

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Большинство россиян — 73% — сообщили, что скорее доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорится в результатах опроса ФОМ, на которые ссылается РИА Новости в пятницу, 12 июня.

Недоверие выразили 16% респондентов. По данным исследования, 75% участников считают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства. Противоположного мнения придерживаются 12% опрошенных.

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию», согласно опросу, проголосовали бы 36% граждан. ЛДПР получила бы 12%, КПРФ — 8%, партия «Новые люди» — 6%, «Справедливая Россия» — 3%.

Работу правительства в целом скорее хорошо оценивают 46% россиян, в то время как 32% считают её неудовлетворительной. Деятельность премьера Михаила Мишустина положительно оценивают 52% участников опроса, 14% высказались скорее отрицательно.