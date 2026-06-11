Врач объяснил, чем на самом деле опасен тополиный пух

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Настоящий вред тополиного пуха связан не с аллергией на него самого, а с тем, что он переносит. Об этом рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, Дмитрий Карпенко.

По словам эксперта, пух тополя — это всего лишь семена дерева с лёгкими ворсинками. Он состоит из целлюлозы, лигнина и пектинов, и истинная аллергия на эти вещества встречается крайне редко. Но опасность кроется в другом — в его способности переносить аллергены и раздражители.

Пух собирает на своей поверхности пыльцу растений, которые активно цветут в июне: злаковых трав, подорожника, щавеля и липы. Таким образом, он доставляет аллергены прямо в дыхательные пути — получается своеобразный «троянский конь» для людей с поллинозом. Во влажном пухе могут размножаться споры плесневых грибов Alternaria и Cladosporium, а также встречаются микроскопические клещи из прошлогодней листвы — всё это сильные аллергены, опасные для астматиков.

При этом даже здоровым людям пух способен доставить дискомфорт. Его ворсинки механически раздражают слизистую носа и глаз, вызывая чихание, зуд и слезотечение. Это псевдоаллергическая реакция: симптомы похожи на аллергию, но анализы показывают норму. Опасен пух и с точки зрения пожарной безопасности — он легко воспламеняется, а ожоги дыхательных путей дымом представляют угрозу жизни.

От самого пуха умереть практически невозможно, подчёркивает специалист. Однако в крайне редких случаях возможны тяжёлые реакции на переносимые им аллергены — анафилаксия или приступ бронхиальной астмы у пациентов с тяжёлой, неконтролируемой аллергией. В России такие случаи фиксируются единично и почти всегда у людей с тяжёлой астмой или выраженным поллинозом. Для здоровых людей тополиный пух безопасен, хотя и крайне неприятен.