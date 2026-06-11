Посольство Кипра в России прекращает приём заявлений через визовые центры

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Посольство Кипра в Москве объявило, что с 13 июня прекращается подача заявлений на визы через визовые центры BLS International. Приём перенесут в консульские представительства, пишет ТАСС.

Как сообщили в диппредставительстве, срок действия договора с компанией истекает, поэтому приём документов в офисах BLS будет завершён. С 15 июня заявления начнут принимать непосредственно в консульском отделе посольства в Москве, а также в генеральных консульствах в Санкт‑Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. «Заявления на получение въездных виз будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что заявителям, подавшим документы через BLS International до 11 июня, необходимо забрать паспорта в тех же визовых центрах. Там же отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком услуг.

Заявления на визу теперь нужно подавать лично. Для каждого заявителя должен быть подготовлен отдельный комплект документов — оригиналы и копии. Подать их необходимо не позднее чем за 15 дней до планируемой поездки.